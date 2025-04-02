Fenomen Sevim Alan'a bir dava daha! 10 yıl hapsi isteniyor

Güzellik merkezi sektöründe tanınan Sevim Alan hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık' suçlamalarıyla yeniden davalık oldu. İddianameye göre, Alan'ın 10 yıl hapsi isteniyor.

SEVİM ALAN'A BİR DAVA DAHA

İstanbul'da açtığı güzellik merkezleriyle tanınan Sevim Alan hakkında, "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yeni bir dava açıldı. 18 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda mahkemeye sunulan iddianamede, müşteki Bihter Dündar'ın, Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezlerinden birinin bayiliğini yaptığını ancak anlaşmazlık sonucu bu iş birliğinin sona erdiğini belirttiği ifade edildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık sonucu hazırlanan iddianameye göre, 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Kişileri Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen Sevim Alan'ın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.