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 | Dilek Ulusan

Fenomen Sevim Alan'a bir dava daha! 10 yıl hapsi isteniyor

Açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren fenomen Sevim Alan'a peş peşe davalar açılıyor. Sevim Alan'ın sahte senet düzenleyerek bir mağduru icraya verdiği iddia edildi.

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Fenomen Sevim Alan'a bir dava daha! 10 yıl hapsi isteniyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:20

Güzellik merkezi sektöründe tanınan Sevim Alan hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık' suçlamalarıyla yeniden davalık oldu. İddianameye göre, Alan'ın 10 yıl hapsi isteniyor.

SEVİM ALAN'A BİR DAVA DAHA

İstanbul'da açtığı güzellik merkezleriyle tanınan Sevim Alan hakkında, "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlamalarıyla yeni bir dava açıldı. 18 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda mahkemeye sunulan iddianamede, müşteki Bihter Dündar'ın, Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezlerinden birinin bayiliğini yaptığını ancak anlaşmazlık sonucu bu iş birliğinin sona erdiğini belirttiği ifade edildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık sonucu hazırlanan iddianameye göre, 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Kişileri Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen Sevim Alan'ın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

SEVİM ALAN KİMDİR?
10 Temmuz 1985 doğumlu Sevim Alan, aslen Karabüklüdür. Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde okuduktan sonra İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi aldı. Ardından İstanbul'a dönüp Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Fakülteden 2012 yılında mezun oldu.
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#güzellik merkezi
#sahtecilik
#Sevim Alan
#Davalar
#10 Yıl Hapis
#Magazin
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