Fenomen Sude Alkış cinsel istismarla suçlanan abisi hakkında ilk kez konuştu

11 Aralık 2024 11:29 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:29

Sosyal medya fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi 2 yıl önce 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açılmıştı. Kendisine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan Sude Alkış sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yayınlandığı videolarla adından söz ettiren Sude Alkış, ağabeyi hakkındaki cinsel istismar​ suçlamasıyla gündeme geliyor. İzmir​'de yaşayan 45 yaşındaki B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelenerek kızının telefonunu inceledi. Anne 37 yaşındaki Seçkin Alkış'tan şikayetçi oldu. Sude Alkış aylar koruduğu sessizliğini bozdu.

FENOMEN SUDE ALKIŞ, ABİSNİN YARGILANDIĞI DAVAYLA İLGİLİ KONUŞTU

kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yazışmaları görünce adliyeye koşan anne şikayetçi oldu. Cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açılan Seçkin Alkış ifadesinde, "Watsapp konuşmaları bana ait. E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. E.A.'nın ifadesindeki cinsel içerikli konuşmalar doğrudur. Birbirimize cinsel içerikli fotoğraflar attık. 16 Eylül 2021'de evime geldi. 13 yaşında olduğunu anlayamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım. Bana iftira atılıyor" demişti.

Aylardır sessizliğini koruyan Sude Alkış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Abim hakkında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yargılama süreci hala devam ediyor. Süreç devam ettiği için bu konuda herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ancak bir şey söyleyemiyor olmam, bu yaşananları meşrulaştırdığım ya da ileri sürülen iddiaları itibarsızlaştırdığım anlamına gelmiyor" dedi.

"Ben bu konunun içerisinde değilim" diyen Sude Alkış paylaşımının devamında ise, "Tam aksine, bu sürecin doğru şekilde yürütülmesini ve maddi gerçeğe ulaşmasını destekliyorum. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Abimin akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir iddia hiçbir zaman gündeme gelmedi. Onu bu şekilde aklamaya çalıştığımız kesinlikle gerçek değil. Abimin içinde bulunduğu bu sürecin sorumluluğunun bana yüklenmesini ve onun arkasında duruyormuşum gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu konunun içerisinde değilim. Destekçisi de değilim. Olmayacağım. Ayrıca dosya kapsamında dahi olmayan delilleri gerçekmiş gibi gösterip; ben, annem ve babam hakkında iftiraya varan, gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında en yakın zamanda hukuki süreci başlatacağım. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.