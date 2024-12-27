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Fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İha
27 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:55
Fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu birçok fenomen ve ünlü kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Yasa dışı bahis operasyonu genişletildi ve yüksek takipçili olduğu belirlenen Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı.

İstanbul​'da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alınırken 4 fenomen ise firari. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

3 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI 

Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor - 1. Resim

 İstanbul’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yasa dışı bahis soruşturması genişletildi. 

Fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltında! Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor - 2. Resim

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Kaynak: İha
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