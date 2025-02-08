Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
12:25
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
Tarih
12:23
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! 13 PKK'lı öldürüldü
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur, 8 villasını LÖSEV'e bağışladı! Çocuklar için Şirinler Köyü kuruluyor

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, mirasının yüzde 10'unu vakıflara bağışladı. Türk Sİlahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Ferdi Tayfur, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını bağışladı. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sanatçının bağışıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için "Şirinler Köyü" kuracaklarının müjdesini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferdi Tayfur, 8 villasını LÖSEV'e bağışladı! Çocuklar için Şirinler Köyü kuruluyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 12:31

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatın kaybetmesini ardından, çocukları arasında miras tartışmaları başladı. Yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından yapılan paylaşımda, Ferdi Tayfur'un servetinin yüzde 10'unu hayır kurumlarına geri kalanının ise 6 çocuğuna ve eşine bıraktığı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un Yalova Çınarcık'ta orman içinde yan yana yer alan 8 villasını lösemili çocuklara bıraktığı öğrenildi. 

FERDİ TAYFUR'UN BAĞIŞIYLA ŞİRİNLER KÖYÜ KURULACAK 

Nefes'te yer alan habere göre; Yalova Çınarcık'ta orman içinde yan yana yer alan 8 villasını lösemili çocuklar için bağışlayan Ferdi Tayfur'un yaptığı bu davranışın yaşam savaşı veren lösemili çocuklara nefes olacağını söyleyen LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sanatçının bağışıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için "Şirinler Köyü" kuracaklarının müjdesini verdi.

FERDİ TAYFUR HANGİ KURUMA NE BIRAKTI? 

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı. Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

FERDİ TAYFUR KIZI VE OĞLUNA MİRAS BIRAKMADI 

Ferdi Tayfur mirasını 11 kişi arasında paylaştırırken, mirasının bir kısmını ise TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bıraktı. Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

İconİLİŞKİLİ HABER
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! 13 PKK'lı öldürüldü
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! 13 PKK'lı öldürüldü
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu
ETİKETLER
#Magazin
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
08 Şubat 2025
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
Haber
08 Şubat 2025
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! 13 PKK'lı öldürüldü
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih12:25
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf için elektrik tarifesi çağrısı
Tarih12:23
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! 13 PKK'lı öldürüldü
Tarih12:21
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Kandilli ve AFAD duyurdu
Tarih12:21
AK Parti'de bayrak değişimi: İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir görevi devraldı
Tarih12:20
Ferdi Tayfur, 8 villasını LÖSEV'e bağışladı! Çocuklar için Şirinler Köyü kuruluyor
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.