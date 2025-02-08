Ferdi Tayfur, 8 villasını LÖSEV'e bağışladı! Çocuklar için Şirinler Köyü kuruluyor

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatın kaybetmesini ardından, çocukları arasında miras tartışmaları başladı. Yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından yapılan paylaşımda, Ferdi Tayfur'un servetinin yüzde 10'unu hayır kurumlarına geri kalanının ise 6 çocuğuna ve eşine bıraktığı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un Yalova Çınarcık'ta orman içinde yan yana yer alan 8 villasını lösemili çocuklara bıraktığı öğrenildi.

FERDİ TAYFUR'UN BAĞIŞIYLA ŞİRİNLER KÖYÜ KURULACAK

Nefes'te yer alan habere göre; Yalova Çınarcık'ta orman içinde yan yana yer alan 8 villasını lösemili çocuklar için bağışlayan Ferdi Tayfur'un yaptığı bu davranışın yaşam savaşı veren lösemili çocuklara nefes olacağını söyleyen LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sanatçının bağışıyla hastalıkla mücadele eden çocuklar için "Şirinler Köyü" kuracaklarının müjdesini verdi.

FERDİ TAYFUR HANGİ KURUMA NE BIRAKTI?

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı. Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

FERDİ TAYFUR KIZI VE OĞLUNA MİRAS BIRAKMADI

Ferdi Tayfur mirasını 11 kişi arasında paylaştırırken, mirasının bir kısmını ise TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bıraktı. Usta sanatçının 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.