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Ferdi Tayfur ameliyattan çıktı! Yeğeni son sağlık durumunu paylaştı, kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:47
Ferdi Tayfur ameliyattan çıktı! Yeğeni son sağlık durumunu paylaştı, kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor

Ünlü sanatçı ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur ameliyata alındı. Operasyonu başarılı geçen Ferdi Tayfur'un basın danışmanı "Ameliyatı başarılı geçti" dedi.

2020 yılında tedavi gördüğü hastanede oğlundan gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu. Marmaris​'teki evinde fenalaşan Ferdi Tayfur​, yardımcıları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Acil olarak ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu yeğeni paylaştı. 

FERDİ TAYFUR AMELİYATTAN ÇIKTI 

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının ameliyat​ olduğunu duyurdu. Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Ferdi Tayfur ameliyattan çıktı! Yeğeni son sağlık durumunu paylaştı, kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor - 1. Resim

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi yeğeni ve basın danışmanı paylaşırken, arasının bir süredir bozuk olduğu kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor. 

Ferdi Tayfur ameliyattan çıktı! Yeğeni son sağlık durumunu paylaştı, kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
ferdi tayfurmarmarisameliyat

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