Ferdi Tayfur ameliyattan çıktı! Yeğeni son sağlık durumunu paylaştı, kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sanatçının ameliyat​ olduğunu duyurdu. Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi yeğeni ve basın danışmanı paylaşırken, arasının bir süredir bozuk olduğu kızı Tuğçe Aydın ise sessizliğini koruyor.