Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL değerinde serveti olduğu gündemi meşgul ederken, ünlü sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un vasiyetini açıkladı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un en büyük oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'un mirastan mahrum edildiği öğrenildi.

BABASINA BÖBREĞİNİ VERDİ, MİRASTAN MEN EDİLDİ

Odatv'nin haberine göre.; Babasına böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un babası hayattayken yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Böbreği geri ver ş... Tatlıses senden namuslu... Her gün diyalize giriyordun ş...." ifadeleri iki ismin tekrar problem yaşanmasına sebep olmuştu. Babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşındayken öğrenen Timur Turanbayburt'un bu sözleri nedeniyle Ferdi Tayfur'un oğlunu mirasından mahrum ettiği iddia edildi.

Gazeteci Onur Akay konuyla ilgili, "Bu davranış, bir evladın babasına duyduğu sevgi ve saygının en üst düzeydeki ifadesi olarak görülebilir. Ancak Timur, daha sonra babasından o böbreği geri istedi. Bu talep, hem tıbben imkânsız hem de duygusal açıdan oldukça çarpıcı bir durum. Peki, bu geri isteme eylemi ne anlama geliyor? Hayat, bazen bir böbrek kadar somut, bazen de bir sır kadar gizemli olabilir! Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt’un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın’ın adı neden vasiyette geçmedi? Evladın Hayırlısı derler ya…" dedi.

Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. Ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sitem ederek abisi Timur Turanbayburt ile karesini paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir..." dedi.