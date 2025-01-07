Ferdi Tayfur her çocuğuna 600'er milyon TL bıraktı! Marmaris'teki adasının fiyatı ortaya çıktı

07 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:09

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından mal varlığı gündemden düşmüyor. 80 dairesi,7 villası ve Marmaris'te adası olduğu iddia edilen Ferdi Tayfur'un 5 çocuğu arasında mal paylaşımının nasıl olacağı da araştırılmaya başlandı.

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur​'un cenazesine milyonlarca kişi akın ederken, kızı Tuğçe Tayfur​'un yaşadığı tartışma dikkat çekmişti. 5 çocuğu bulunan Ferdi Tayfur'un serveti de ölümünün ardından çok konuşulan bir başka konu oldu. Tek resmi evlilik yağan Ferdi Tayfur'un mal varlığının çocukları arasında nasıl pay edileceği de merak konusu oldu.

FERDİ TAYFUR'UN HER ÇOCUĞUNA 600'ER MİLYON TL MİRAS

Ferdi Tayfur'un uzun süredir yaşadığı Marmaris​'te bir koy ve yarımada, Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi ve 7 villası olduğu ortaya çıktı. Pek çok gayrimenkulü bulunan Ferdi Tayfur'un mal varlığının nasıl pay edileceği de araştırılıyor.

Sabah'ın haberine göre Ferdi Tayfur'un serveti 5 çocuğu arasında pay edilecek. Tayfur, Marmaris'teki adası için konuşan emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Türkiye sınırları içerisinde sayısız dairesi, arazileri ve yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişleri bulunan Ferdi Tayfur'un yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış.

FERDİ TAYFUR'UN ÇOCUKLARINA 600 MİLYON TL

Ferdi Tayfur'un 5 çocuğuna servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor. Kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olan Ferdi Tayfur'un ölmeden önde kızını evlatlıktan reddetmek istediğini belirttiği iddia edildi.