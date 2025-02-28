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 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur mirasında yeni gelişme! Tuğçe Tayfur mahkeme kararını duyurdu

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. 3 milyar liralık servetinden kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a hak bırakmayan Ferdi Tayfur'un vasiyetine itiraz gelmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Tuğçe Tayfur mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ferdi Tayfur mirasında yeni gelişme! Tuğçe Tayfur mahkeme kararını duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:23

Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti, 4 Ocak'ta ise büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyette Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'un ismi yer almazken, Tuğçe Tayfur, vasiyete itiraz etti.

FERDİ TAYFUR'UN MİRASINA TEDBİR KARARI

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt babasının vasiyetine itiraz etmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Tuğçe Tayfur babasının şarkılarına tedbir kararı konulduğunu duyurarak, "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini paylaştı.

FERDİ TAYFUR: ŞARKILARIM ONLARIN DEĞİL

Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti. Ancak Ferdi Tayfur'un telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıkmıştı. Ferdi Tayfur'un vasiyetinde; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.

FERDİ TAYFUR'UN 3 MİLYAR LİRALIK SERVETİ

Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Ferdi Tayfur'un yılda 23 milyon TL civarında bir telif hakkı elde ettiği hesaplandı. Telif hakkı sebebiyle yıllık 35 milyon lira, aylık ise 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımının ortaya çıktığı hesaplandı.

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