Son Dakika | Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi

15 Aralık 2024 14:22 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 18:00

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı, evinde rahatsızlanınca ambulansla apar topar hastaneye yetiştirildi. Ferdi Tayfur sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama da geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Muğla​'nın Marmaris​ ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur​, evinde rahatsızlandı. Ünlü sanatçının çalışanları, Tayfur için sağlık ekibi​ talep etti. Yüksek tansiyon​ rahatsızlığı nedeniyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen Ferdi Tayfur'un asıl hastalığını yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı açıkladı.

FERDİ TAYFUR'UN HASTALIĞI

Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un yüksek tansiyon dolayısıyla hastaneye kaldırılmadığını ifade ederek yaptığı paylaşımda "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ile ilgili yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldığı doğru değildir. Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekkülü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının, tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevki yapıldı. Akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.

FERDİ TAYFUR'UN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

4 GÜN ÖNCE DE HASTANEYDİ

Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.