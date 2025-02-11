Ferdi Tayfur'un asıl serveti araştırılıyor! Yeğeninin oğluna, kendi oğlundan daha fazla pay düştü

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 3 milyar liralık serveti de çocukları ve yeğenleri arasında tartışmalara neden oldu. Ferdi Tayfur'un asiyetinde en büyük oğlu Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a miras bırakmadığı öğrenildi. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt, bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

YEĞENİNİN OĞLUNA, ÖZ EVLADINDAN DAHA FAZLA PAY DÜŞTÜ

Habertürk'te yer alan bilgilere göre; Ferdi Tayfur'un geri kalan mirası için 6 kanuni mirasçısından beşinin vasiyetnamede adı geçmediği, adı geçen tek kanuni mirasçısı olan en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur’a, merhum sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı’nın oğlu Emirhan’dan da az pay düştüğü anlaşılmıştı.

MARMARİS’TEKİ ADA TARTIŞMA OLUŞTURDU

Ferdi Tayfur, yaşadığı rahatsızlıkla beraber yaşamının uzun bir kısmının Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evinde geçirdi. Özellikle Ferdi Tayfur'un 'ada' olarak bilinen yaşadığı yer ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti de merak edildi.

FERDİ TAYFUR, ŞİRKETİNİ YEĞENİNE Mİ DEVRETTİ?

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının bilerek kendisinden uzaklaşması için çaba sarf edildiğini iddia etti. İddialara göre; Nilüfer Gözalıcı’nın 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da söylentiler arasında. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.