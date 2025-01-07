Ferdi Tayfur'un avukatı Tuğçe Tayfur'a ateş püskürdü! 5 milyon dolarlık yalı iddiası gündem oldu

07 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:07

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından serveti gündemden düşmüyor. TGRT Haber'e bağlanan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç “Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti" dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programında Yasemin Bozkurt ile İlker Koç'un sorularını cevaplayan Ferdi Tayfur​'un avukatı Hakan Tamgüç, ünlü sanatçının mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur​'u evlatlıktan ret etmek istediğini açıkladı.

FERDİ TAYFUR, TUĞÇE TAYFUR'A MİRAS BIRAKTI MI?

Bilmedikleriniz programına bağlanan Hakan Tamgüç, "İlk başta şarkılarının kızı tarafından söylenmemesi talimatını verdi. Bununla ilgili davamızı açtık. Daha sonra Marmaris'e beni ve eşimi davet etmişti. Burada evlatlıktan ret kısmıyla ilgili konuları konuşacaktık. Ama maalesef Ferdi abi rahmetli oldu." dedi.

Yasemin Bozkurt'un "Yazılı bir vasiyeti var mı Ferdi Bey'in" sorusuna ise Tamgüç, "Bu konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağım. Çünkü henüz daha çalışmalarımızı daha bitirmedik. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra paylaşım yapacağız." dedi. Yasemin Bozkurt'un sorusunu tekrar etmesinin ardından "Tam olarak öyle değil. Açıklayamadığım konular var. Onun için müsaade istiyorum bu konuyla ilgili" dedi.

"Ferdi Tayfur' a maddi ve manevi her türlü saldırıldı ama halk Ferdi babasına sahip çıktı" diyen Tamgüç, Yasemin Bozkurt'un "Tuğçe Tayfur 4 kardeşine mirası almak için dava açabilir mi?" sorusuna, "Tabi açabilir böyle bir hakkı var " dedi.

Ferdi Tayfur'un mal varlığıyla ilgili çıkan haberleri de yalanlayan avukatı, "Basında çıkan mal varlığıyla ilgili haberler kısmen yalan. Toprağa vereli 3 gün oldu. Bu insan 50 yıl hizmet etmiş bu ülkeye. Ferdi abinin binlerce çocuğu okuttuğu, binlerce aileye yardım ettiği haberleri hiç yapılmadı." dedi.

"Son gününde yeğenleri ailesi yanındalardı" derken Necla Nazır​ ve kızı Tuğçe Tayfur'a ateş püsküren avukat Hakan Tamgüç, "Necla Hanım hiç bir zaman son gününde yanına gelmek istemedi. Sağlığında neredeydiler. Tuğçe Tayfur, çektiği kliplerle şarkılarıyla babasına olan saygısızlığını gösterdi" dedi.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç,“Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına. Ferdi Tayfur’un Tuğçe’yle barışmak istediği iddiası yalan. Böyle bir şey olsa ilk ben barıştırırdım. Tuğçe mağduru oynuyor ama gözünden bir damla yaş bile akmıyor. Hiçbir zaman Ferdi Abi’nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü” dedi.