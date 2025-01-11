Ferdi Tayfur'un cenazesinde gerginlik! Polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımadı, yaka paça dışarı atmak istedi

11 Ocak 2025 12:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:26

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Ferdi Tayfur'un cenazesine katılmak isterken polislerin kendisi tanımaması ve hayranı sanması sonrası yaka paça dışarı atılmak istendi. Gerçek kısa sürede anlaşıldı ve gerginlik büyümeden sona erdi.

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur​, 2 ocak 2025 yılında hayatını kaybetti. Sevenleri Türkiye​'nin dört bir yanından usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi için İstanbul​'a geldi. Yoğun katılımın yaşandığı cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri alınırken, oyuncu Mustafa Üstündağ da cenazeye gitmek istedi. Ancak polislerin kendisini tanımaması üzerine Mustafa Üstündağ dışarı atılmak istendi.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİNDE GERGİNLİK

Kurtlar Vadisi, Uzun Hikaye, Arka Sokaklar ve Merhamet gibi yapımlarda rol alan Mustafa Üstündağ, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılmak istedi. Cenazede izdiham yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alınırken, polisler Mustafa Üstündağ'ı tanımayınca dışarı çıkarmak istedi.

Protokol bölümüne alınmayan Üstündağ, yaka paça dışarıya atılmak istendi. Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik kısa sürede çözüldü. O anlar kameraya yansıdı.