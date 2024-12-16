Ferdi Tayfur'un hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı! Doktorundan ilk açıklama geldi

16 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:57

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur yoğun bakımda tedavi altında. Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama gelirken, Ferdi Tayfur'un hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Basın danışmanı açıklama yaptı

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Basın danışmanı açıklama yaptı

79 yaşındaki Ferdi Tayfur​, soğuk algınlığı​ şikayetiyle gittiği hastane​ yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Marmaris​'ten Muğla​'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un doktoru sevenlerine iyi haberi verirken, Ferdi Tayfur'un hastanedeki son görüntüsü de ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR'UN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin; "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" dedi.

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı usta sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır." dedi.