Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü sevenlerini üzdü

06 Şubat 2025 09:17 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:36

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşadığı polemiklerle gündemde olan Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır hastaneye kaldırıldı. Yürümekte güçlük çeken 68 yaşındaki Necla Nazır'a damadı eşlik etti.

Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı ve Çeşme, Çarıklı Milyoner, Delisin, Ateş Böceği gibi birçok filmde rol alan Necla Nazır sevenlerini korkuttu. Hastanede görüntülenen oyuncu Necla Nazır'ın yürümekte güçlük çektiği ve tekerlekli sandalye ile tedavi altına alındığı görüldü.

NECLA NAZIR HASTANEYE KALDIRILDI

Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşadığı tartışma sonrası sık sık gündeme geldi. Baba ve kızı gerilime dahil olan Necla Nazır dün hastanede görüntülendi. Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Necla Nazır'a damadı eşlik etti.

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ AÇIKLANDI, TUĞÇE TAYFUR KÜPLERE BİNDİ

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, ünlü ismin vasiyetini açıklayarak TSK ve iki vakfa mirasının bir kısmını bağışlarken kalan kısmını da akrabaları arasında dağıttığını belirtti.

Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ama siz şunu unutmayın. Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3.kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan." dedi.