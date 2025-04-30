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 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un miras davasında ortalık karıştı! Tuğçe Tayfur açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un miras davası sürüyor. Tayfur’un vasiyetnamesinin açılmasıyla ilgili davanın ikinci duruşması bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. Sosyal medya hesabından davayla ilgili paylaşım yapan Tuğçe Tayfur ise "Arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış" dedi.

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Ferdi Tayfur'un miras davasında ortalık karıştı! Tuğçe Tayfur açtı ağzını yumdu gözünü
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 17:42

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından ünlü sanatçı vasiyetinde çocuklarından Tuğçe Tayfur ve en büyük oğlu Timur Turanbayburt'a mal varlığından hak bırakmadı. Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt'un açtığı dava bugün görüldü. Dava sonrası Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan imalı paylaşım geldi.

TUĞÇE TAYFUR'DAN İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Tayfur’un vasiyetnamesinin açılmasıyla ilgili davanın ikinci duruşması bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. Dava 28 Mayıs'a ertelenirken, Tuğçe Tayfur, dikkan çeken paylaşımda bulundu. Tayfur paylaşımında, "Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Ediyle Adana barosundan seke seke İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, gelişmelerden bir haber tekrar arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım Allah'ın izniyle" dedi.

Ferdi Tayfur'un miras davasında ortalık karıştı! Tuğçe Tayfur açtı ağzını yumdu gözünü

Tuğçe Tayfur payşlaşımının devamında, "Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde" dedi.

Ferdi Tayfur'un miras davasında ortalık karıştı! Tuğçe Tayfur açtı ağzını yumdu gözünü
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Sıkça Sorulan Sorular

TUĞÇE TAYFUR2UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Annesi oyuncu Necla Nazır'dır, babası Ferdi Tayfur'dur. Tayfur, ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010 yılında, ikinci eşi Taner Şafak'tan 2019 yılında boşandı.2023 yılında ise Muhammet Aydın ile evlendi ve Ocak 2024'te hamile olduğunu açıkladı.
ETİKETLER
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