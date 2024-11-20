Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

20 Kasım 2024 16:22 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:26

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Taha Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı. Babasının doğum günü kutlayan Taha, "İyi ki benim babamsın" notunu düştü.

Necla Nazır​ ile evliliğinden Tuğçe adında bir kızı olan Ferdi Tayfur​'un 17 yaşındaki oğlu yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Babasıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taha Tayfur, babasına benzerliği ile dikkat çekti.

FERDİ TAYFUR'UN OĞLU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müzik sanatçısı Ferdi Tayfur, yıllardır oğlu Taha Tayfur'u basından gizledi. Şimdilerde 17 yaşında olan Taha Tayfur, babasının doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

Tuğçe adında bir kızı olan Ferdi Tayfur'un bir de 17 yaşında Taha isimli bir oğlu bulunuyor. Basından uzak bir yaşam süren Taha Tayfur, babasının doğum gününde; ,'İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın' notuyla paylaşım yaptı.

Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Taha Tayfur'a "Aynı babası​", "Babasının gençliği", Ferdi Tayfur'un kopyası" gibi yorumlar yapıldı.