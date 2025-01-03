Ferdi Tayfur'un sevenleri hastane önüne akın etti! Yüzlerce kişi şarkılarıyla uğurladı...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Ocak 2025 07:17 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:39

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un acı haberini alan sevenleri, hastane önüne akın etti. Yüzlerce kişi hem dua edip hem de gözyaşı dökerken, usta sanatçıyı şarkılarıyla uğurladılar.

Arabesk müziğin efsane ismi sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris​'teki evinde rahatsızlanınca Muğla​'da hastaneye kaldırılmıştı. Soğuk algınlığı​ nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya​'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla 17 Aralık'ta Antalya'ya sevk edilmişti. Tedavisi süren Ferdi Tayfur​'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Usta sanatçı, böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan sevenleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti. ŞARKILARIYLA UĞURLANDI Tayfur'un cenazesi 23.30 sıralarına hastanenin morgundan cenaze aracına koyulup kalabalığın bulunduğu alana getirildi. İzdihamın yaşandığı alanda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Arslan da alana gelerek Tayfur'un ailesine baş sağlığı diledi. Bu sırada Tayfur'un yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü, helallik alınması ve duaların ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi şarkıları eşliğinde hastane alanından götürüldü. Yine sevenlerine bir esnaf tarafından lokma ikramı yapıldı. CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU Öte yandan Tayfur'un cenazesinin, cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. İlgili Haberler Ferdi Tayfur öldü mü, hastalığı neydi? Antalya’da tedavi görüyordu Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: Emmioğlu yetim kaldı