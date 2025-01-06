Ferdi Tayfur'un son isteği ortaya çıktı! Hastanede yakın dostuna her şeyi anlatmış

06 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:33

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un cenaze törenine farklı illerden binlerce kişi akın etti. Uzun süre tedavi gören Ferdi Tayfur'un cenazesinde konuşan yakın dostu Kenan Çınar, Tayfur'u hastanede ziyaret ettiğini söyleyerek, usta sanatçının son istediğini de ortaya çıkardı.

Ferdi Tayfur​ 2 Ocak'ta organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiş, cenazesine ise binlerce hayranı akın etmişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu, Tayfur’un şarkıları seslendirildi. Ferdi Tayfur'u hastanede ziyaret eden yakın dostu Kenan Çınar, usta sanatçının “Kızımla barışmak istiyorum” dediğini açıkladı.

FERDİ TAYFUR'UN SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur’un cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken yakın dostu gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Tayfur’un son isteğini açıklayan Kenan Çınar, 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi. Ferdi Tayfur, Necla Nazır'dan dünyaya gelen Tuğçe Tayfur​ ile davalık olmuştu.

FERDİ TAYFUR'UN MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı da ortaya çıktı. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

FERİD TAYFUR İLE TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?

Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz." ifadelerini kullanmıştı.