Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunda yeni gelişme! Ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

17 Aralık 2024 09:56 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:59

Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ferdi Tayfur, doktorunun ve aile üyelerinin isteğiyle ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.

Sanatçı Ferdi Tayfur​, Marmaris​'teki evinde rahatsızlanarak yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten doktoru Ferdi Tayfur'un ambulans helikopterle daha önceden tedavi olduğu Antalya’daki bir hastaneye sevk edilmesini istedi.

FERDİ TAYFUR ANTALYA​'YA SEVK EDİLDİ

Son sağlık durumu​ daha iyiye giden Ferdi Tayfur, aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına getirildi. Daha sonra ise Ferdi Tayfur, ambulans helikopterle daha önceden tedavi olduğu Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin; "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" dedi.