Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü

26 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:49

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyata alınmış ve son görüntüsüyle hayranlarını üzmüştü. Basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, son paylaşımında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce ameliyat olduğu Antalya​'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un hastane odasından yaptığı paylaşım sevenlerini tedirgin etmişti. Ünlü sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı'dan yeni bir paylaşım geldi.

FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMU​ BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur'un hastanede odasındaki görüntüsünün paylaşılmasının ardından Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ferdi Tayfur'un sağlığına kavuştuğunu belirten Gözalıcı, "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" dedi.

FERDİ TAYFUR'UN DOKTORUNUN PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Prof. Dr. Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında "Nabız düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sinüz bölgesinde bir görüntü tespit ettik. Asgari uçakla buraya getirdiler. Brada müdahale edildi. Şuanda hiçbir problemi yok" demişti.