Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Basın danışmanı açıklama yaptı

16 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:20

Marmaris'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Ailesi ve sevenleri büyük panik yaşarken Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi basın danışmanı verdi.

Son Dakika | Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi

Son Dakika | Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi

Marmaris​'teki evinde rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur​ çalışanları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı​. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un yüksek tansiyon​ şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMU NE?

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı usta sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı paylaşan Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır." dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği ortaya çıktı. Diyaliz tedavisi de gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.