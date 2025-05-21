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 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Muhammed Aydın konuyla ilgili "Eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim" diye konuştu.

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Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:26

Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede vefat eden şarkıcı Ferdi Tayfur'un, ölmeden önce kendisine ait ‘Tayfur' soy isminin kızı Tuğçe Tayfur'a ait olan giyim mağazasında izinsiz kullanarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla damadı Muhammet Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR'UN DAMADINA DAVA AÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

Ferdi Tayfur'un avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, Aydın'ın markayı ‘Tayfur' ibaresi ile kullanmasının, "insanlar üzerinde oluşturduğu güven duygusunu kötüye kullanıp", "haksız bir ticari gelecek oluşturduğu" belirtildi. Aydın ise, Ferdi Tayfur'un iddiaları üzerine dava açılmasının ardından avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı beyanda bulundu.

Aydın adına avukatı tarafından verilen dilekçede, "Dava sebebiyle tedbir kararı verilmiş eşler milyonlarca zarara uğramış ve birçok bayisi kapanma durumu yaşamıştır. Bu durum, müvekkilin ve eşinin maddi manevi kaybına yol açmış, telafisi güç ve imkansız zararlara neden olmuştur. Tedbir kararının kaldırılması gerekmektedir. Verilen tedbir kararı dava için hiçbir katkı sağlamamıştır ancak davalı ve eşi için büyük maddi kayıplara sebebiyet vermiştir. Davanın bitiş süresi belli olmadığı için her geçen gün müvekkilim maddi kayıp yaşamakta ticari anlamda itibarı zedelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı

Öte yandan dava konusuna ilişkin ilk duruşma, 15 Mayıs günü İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'la tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma, tamamlanmamış olan evrakların dava dosyasına eklenmesi ve diğer eksik hususların giderilmesi için 10 Temmuz tarihine ertelendi.

Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı

Duruşma sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "Dava süreci boyunca olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım. Hatta bugüne kadar, kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki artık mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. Dosyaya daha yeni vekalet sunduk ve şuanda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi, bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle kuvvetle muhtemel usulden ret alarak düşmesine sebep olacaktır. Her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak, bir marka kurdum. Sonrasında bu davaların içerisine çekildim" dedi.

Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

TUĞÇE TAYFUR KAÇ EVLİLİK YAPTI?
18 Mart 1988 İstanbul doğumlu Tuğçe Tayfur'un 2 çocuğu bulunuyor. İlk olarak 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile evlenen Tuğçe Tayfur daha sonra 2012 yılında Taner Şafak ve 2023 yılında ise Muhammet Aydın ile evlendi.
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