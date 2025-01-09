Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayım, Tuğçe'nin şarkılarını söylemesini yasakladı

09 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:44

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, dayısının vefatı sonrası Tuğçe Tayfur ile yaşadığı problemlerle gündemde kaldı. Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur hakkında konuşan Şirin Gözalıcı, "Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı şarkılarını söylemesini de yasakladı" dedi.

Ferdi Tayfur'un vefatıyla beraber ailesi arasında yaşanan tartışmalar gün yüzüne çıktı. Ferdi Tayfur​'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur​ ve yeğeni Şirin Gözalıcı'nın tartıştığı iddia edilmişti.

ŞİRİN GÖZALICI: DAYIM TUĞÇE'NİN ŞARKILARINI SÖYLEMESİNİ YASAKLADI

Günaydın'a konuşan Şirin Gözalıcı, "İlk ve son kez konuşuyorum" diyerek hakkındaki iddialara cevap verdi. Ferdi Tayfur'un Marmaris'te yeğenleriyle birlikte yaşadığını belirten şirin Gözalıcı, "Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez.

Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı." dedi.

"DAYIMIN PARASINDA PULUNDA GÖZÜM YOK"

Maddi durumunun yerinde olduğunu belirten Şirin Gözalıcı, "Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı oluşturuluyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar." diyerek Tuğçe Tayfur'a sitem etti.