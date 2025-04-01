Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklama: Defalarca uyardım

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı ve doktor Ferhat Göçer'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Göçer "Böyle gecelerde bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini defalarca uyardım" dedi.

Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında konuşan Ferhat Göçer, "Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim" dedi.

FERHAT GÖÇER'DEN VOLKAN KONAK ÖLÜMÜ SONRASI ÇARPICI AÇIKLAMA

Ferhat Göçer, Volkan Konak'ın ölümü sonrası, "Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Volkan Konak'ın ölümüyle beraber hem çok üzüntülü hem de öfkeli olduğunu belirten Ferhat Göçer, "Yıllardır Kıbrıs'ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda otel yetkililerini defalarca uyardım" diyerek ise ihmaller üzerinde durdu.

MEMLEKETİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi ise bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon Maçka'ya götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.