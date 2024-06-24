Fernando Muslera ve eşi Patricia gönülleri fethetti! Ay-yıldızlı dövme...
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 11:11 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:12
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera sosyal medya hesabından eşiyle beraber yaptırdığı ay yıldızlı dövmeyi paylaştı.
Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Muslera ve eşi yeni paylaşımlarıyla gönülleri fethetti. Taraftarlar tarafından çok sevilen çift, ay yıldızlı dövmesiyle yorum yağmuruna tutuldu.
MUSLERA VE EŞİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ
2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, 2016 yılında Patrica ile evlendi. 3 çocuğu olan çift, ay-yıldızlı dövme yaptırdı. Paylaşımına "Her zaman birlikte." notunu düşen sarı-kırmızılı eldivenin gönderisi, sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: TGRT Haber