Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar, Defne Joy Foster'ı paylaştı

21 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:50

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, Defne Joy Foster'ı hatırlattı. Demet Evgar, "Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." paylaşımına yorum yaptı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yaşadığı ABD'de öldüğü duyuruldu. Sosyal medyada kısa süre "Fettullah Gülen" etiketi TT olurken, bir kullanıcının paylaşımına Demet Evgar'dan yorum geldi. Defne Joy Foster'ı hatırlatan yazıya Demet Evgar'dan da yorum geldi.

DEMET EVGAR, DEFNE JOY FOSTER'I HATIRLATTI

Bahar dizisiyle ekrana dönen Demet Evgar, bir sosyal medya kullanıcısının Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Defne Joy Foster'ı hatırlatması üzerine yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Sanatçı Defne Joy Foster’ı anmamak olmaz böyle bir günde üstelik. Fetullah Gülen'e terörist diyen ilk kişilerden birisidir. FETÖ terimini kullanan ilk sanatçıdır." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımı alıntılayan Demet Evgar, "Bence de bir hatırlayalım" dedi. Defne Joy Foster'ın annesi yıllar önce yaptığı açıklama, “Benim evladımın FETÖ’yle falan hiç ilgisi yok. Siyasetle hiç ilgisi olan bir insan değildi. Neşe, eğlence, o ona bakıyordu. Ben annesiyim, bilmez miyim?” demişti.