Peki, Feyyaz Şerifoğlu’nun eşi kim, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Feyyaz Şerifoğlu’nun bebeği Defne Yaz’ın sağlık durumu nasıl?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU’NUN EŞİ MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol Şerifoğlu, 6 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan Dinçkol, medya sektöründeki kariyerine editörlük ve muhabirlik yaparak başladı.

Stajını beIN SPORTS kanalında tamamlayan Merve Dinçkol, sunuculuk ve spikerlik alanında da eğitim aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Ulusal Kanal’da görev yapan Dinçkol, daha sonra Bugün TV’de çalıştı. Milliyet’te Öykü Cengiz ile program hazırlayan sunucu, Kanal D ekranlarında Hafta Sonu Haberleri’ni sundu.

MERVE DİNÇKOL KAÇ YAŞINDA?

6 Şubat 1986 doğumlu olan Merve Dinçkol Şerifoğlu, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. İstanbul doğumlu sunucu, üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde tamamladı.

Merve Dinçkol, haber sunucusu ve spikerdir. Meslek hayatına editörlük ve muhabirlikle başlayan Dinçkol, daha sonra televizyon haberciliğine yöneldi. Ulusal Kanal ve Bugün TV gibi kanallarda görev alan sunucu, Kanal D’de Hafta Sonu Haberleri programını sundu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL NE ZAMAN EVLENDİ?

Oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu ile haber sunucusu Merve Dinçkol, Aralık 2024’te nişanlandı. Çift, 2025 yılında evlenerek birlikteliklerini resmiyete taşıdı. İkili, evliliklerinin ardından ilk kez anne ve baba olma heyecanı yaşadı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU’NUN BEBEĞİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Şerifoğlu’nun kız çocukları 27 Temmuz 2026’da dünyaya geldi. Çift, kızlarına Defne Yaz adını verdi.

Hamilelik sürecinde bebeklerinin ismini açıklamayan çift, doğumun ardından kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu, baba olmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade ederken Merve Dinçkol da kızlarını sağlıkla kucaklarına aldıklarını söyledi.

22 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan haberlere göre Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızı Defne Yaz ve bakıcılarıyla birlikte TEM Otoyolu’nda trafik kazası geçirdi. Ailenin içinde bulunduğu otomobile arkadan bir kamyonun çarptığı, çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.

Kazanın ardından Merve Dinçkol Şerifoğlu, kızı Defne Yaz ve bakıcılarının hastaneye götürüldüğü belirtildi. İlk bilgilere göre anne, bebek ve bakıcı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından üçünün de taburcu edildiği aktarıldı.

Kaza sırasında Rize’de bulunan Feyyaz Şerifoğlu’nun ise haberi alır almaz İstanbul’a döndüğü bildirildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu yönündeki bilgiler, kazanın ardından paylaşılan haberlerde yer aldı.