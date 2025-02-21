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 | Dilek Ulusan

Feyza Aktan'ın şikayeti ortaya çıktı! Özcan Deniz'in darp iddialarını yalanlamıştı

Kızıl Goncalar dizisinde Levent rolüyle yer alan Özcan Deniz geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine devam edilen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, şiddet iddialarına açıklık getirmiş ve Özcan Deniz tarafından şiddet gördüğü iddiasını yalanlamıştı. Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Feyza Aktan'ın şikayeti ortaya çıktı! Özcan Deniz'in darp iddialarını yalanlamıştı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 09:53

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesinin eşi Samar Dadgar ile açıklamaları sonrası sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özcan Deniz'in kalp krizi ortaya çıktı. Samar Dadgar, sosyal medyadan tehditler savururken, oyuncunun eski eşi Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği iddialarını yalanladı. Ancak Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

FEYZA AKTAN'IN ÖZCAN DENİZ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Feyza Aktan’ın o dönem Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlardan ünlü şarkıcı hakkında şikayetçi olduğu iddia edildi. Ayrıca Aktan’ın “Özcan Deniz beni birçok kez dövdü” diyerek suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

FEYZA AKTAN ŞİDDET İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılacak Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da şiddet uyguladığı iddia edildi. Feyza Aktan konuyla ilgili; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" diyerek Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

ÖZCAN DENİZ'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Özcan Deniz son sağlık durumuyla ilgili, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

FEYZA AKTAN KİMDİR?
1992 yılında İstanbul doğumlu Feyza Aktan aslen Antalyalıdır. 8 Mart 2018'de 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan'ın bu evlilikten Kuzey isimli bir oğlu oldu.
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