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 | Suat Vilgen

Feyza Civelek hakkında karar çıktı! Uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı

Ünlü dizi oyuncusu Feyza Civelek, uyuşturucu satın almak için torbacı ile pazarlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın soruşturmayı tamamlaması sonrası Civelek hakkında karar çıktı. İşte detaylar...

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Feyza Civelek hakkında karar çıktı! Uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 08:10
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 08:10

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz yıl uyuşturucu madde siparişi verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir torbacıyla buluştuğu sırada polis tarafından yakalanan Civelek’in, şahsa "getirdin mi malzemeleri?" şeklinde seslendiği öne sürülmüştü. Ancak siparişi teslim alamadan polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Feyza Civelek hakkında karar çıktı! Uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı

SATICIYA 15 YIL!..

Sabah gazetesinin haberine göre, olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Uyuşturucu maddeyi temin eden kişi olduğu iddia edilen Selçuk Ç. hakkında 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Feyza Civelek hakkında karar çıktı! Uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı

MADDE ÜSTÜNDE ÇIKMAYINCA YIRTTI

Feyza Civelek ise dava kapsamında tanık olarak dosyada yer aldı. Ancak sipariş ettiği maddelere ulaşamaması nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Mahkeme yine de Civelek’in ifadesini yetersiz buldu ve hakkında "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Feyza Civelek hakkında karar çıktı! Uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalanmıştı

DELİL YETERSİZLİĞİ VE TAKİPSİZLİK

Bu başvurunun ardından başlatılan ayrı soruşturma da sonuçlandı. Savcılık, olay günü Civelek’in üzerinde uyuşturucu bulunmadığını tespit etti. Delil yetersizliği nedeniyle hakkında bir kez daha takipsizlik kararı verildi.

ETİKETLER
#feyza civelek
#torbacı
#Kızılcıklar Şerbeti
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#Uyuşturucu Yakalama
#Dizi Oyuncusu
#Magazin
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