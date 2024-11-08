Feyza Civelek ''Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar'' dedi! Sevda Türküsev'den sert çıkış geldi

08 Kasım 2024 11:01 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:01

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, " ''Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar'' dedi. Geçtiğimiz hafta ağlama sahnesiyle büyük tepki çeken Feyza Civelek'e bir tepki de Sevda Türküsev'den geldi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek, annesinin senarist olması nedeniyle 'torpilli' yakıştırmasını hak etmediğini açıkladı. Ünlü yazar Sevda Türküsev, 'Torpilli değilim' diyen Feyza Civelek'e sert çıktı.

FEYZA CİVELEK'E TEPKİ YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek, her açıklamasıyla olay oldu. Annesinden dolayı torpilli olduğunu haberleri gündemde yer alırken, Feyza Civelek'in geçtiğimiz hafta yayınlanan dizinin yeni bölümdeki ağlama sahnesine eleştiri yağmıştı.

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Feyza Civelek, sette ezberi en iyi olan ismin kendisi olduğu açıklarken, torpilli diyenlere de cevap verdi. "Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar" diyen Feyza Civelek'e yorum yağdı.

Yorum yapan isimlerden bir de yazar Sevda Türküsev oldu. Feyza Civelek'in açıklamalarına cevap veren Sevda Türküsev, "Hiç inandırıcı değil ve rol yapma yeteneği yok. Annesinden torpilli!" açıklamalarında bulundu.