Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu röportajına Kızılcık Şerbeti'nden gönderme

01 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:11

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek ile Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu geçtiğimiz aylarda katıldıkları etkinlikte verdikleri röportajla günlerce konuşulmuştu. Sibel Taşçıoğlu'nun sözlerini tekrar eden Feyza Civelek'in tavırları dün akşam yayınlanan dizide de yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN FEYZA CİVELEK RÖPORTAJINA GÖNDERME

Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına gönderme yapıldı. Dizide Leman ve Kayhan karakterleri Sibel Taşçıoğlu ile Feyza Civelek'in o anlarını taklit etti.