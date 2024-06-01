Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu röportajına Kızılcık Şerbeti'nden gönderme
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:11
Kızılcık Şerbeti oyuncuları Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu karıldıkları etkinlikte verdikleri röportajla günlerce konuşulmuştu. Dün akşam yayınlanan dizide ise Taşçıoğlu'nun sözlerini tekrar Feyza Civelek'e gönderme geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek ile Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu geçtiğimiz aylarda katıldıkları etkinlikte verdikleri röportajla günlerce konuşulmuştu. Sibel Taşçıoğlu'nun sözlerini tekrar eden Feyza Civelek'in tavırları dün akşam yayınlanan dizide de yer aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN FEYZA CİVELEK RÖPORTAJINA GÖNDERME
Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına gönderme yapıldı. Dizide Leman ve Kayhan karakterleri Sibel Taşçıoğlu ile Feyza Civelek'in o anlarını taklit etti.
Kaynak: TGRT Haber