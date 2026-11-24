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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Feyza Civelek'e yöneltilen sorunun cevabı kısa sürede gündeme yerleşti. "Sürpriz olsun, yeni projeler var diyelim" sözleri ise dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı zamanlarda gündemden düşmeyen oyuncu Feyza Civelek'e Yeraltı dizisinde rol alıp almayacağına dair soru yöneltildi. Yeraltı'nda rol alıp almayacağı sorusuna "Sürpriz olsun, yeni projeler var" cevabı ise soru işareti oluşturdu.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının üzerine gözler yeni projesine çevrilmişti. Magazinden gelen soruya ise "Ya sürpriz olsun şu an net bir şey söyleyemem sürpriz olsun. Yeni projeler var diyelim." sözleri ile cevap verdi.
Son günlerde sosyal medyada yer alan iddialara göre Yeraltı'nın yeni senaristi Melis Civelek olduğu öğrenildi. Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristi olduğu bilgisi ise henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yeraltı dizisinin senaristliğini Berna Aruz ve Raci Şaşmaz yapıyor.