Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Feyza Civelek'e yöneltilen sorunun cevabı kısa sürede gündeme yerleşti. "Sürpriz olsun, yeni projeler var diyelim" sözleri ise dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Feyza Civelek'ten Yeraltı'nda rol alıp almayacağına dair açıklama! "Sürpriz olsun" Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncu Feyza Civelek, Yeraltı dizisinde rol alıp almayacağına dair gelen sorulara 'Sürpriz olsun, yeni projeler var' şeklinde cevap verdi. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı. Oyuncuya Yeraltı dizisinde rol alıp almayacağı soruldu. Civelek, bu soruya 'Sürpriz olsun, yeni projeler var diyelim' şeklinde yanıt verdi. Oyuncunun cevabı soru işareti oluşturdu.

FEYZA CİVELEK'TEN DİKKAT ÇEKEN YERALTI AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı zamanlarda gündemden düşmeyen oyuncu Feyza Civelek'e Yeraltı dizisinde rol alıp almayacağına dair soru yöneltildi. Yeraltı'nda rol alıp almayacağı sorusuna "Sürpriz olsun, yeni projeler var" cevabı ise soru işareti oluşturdu.

FEYZA CİVELEK YERALTI'NA MI GELİYOR?

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının üzerine gözler yeni projesine çevrilmişti. Magazinden gelen soruya ise "Ya sürpriz olsun şu an net bir şey söyleyemem sürpriz olsun. Yeni projeler var diyelim." sözleri ile cevap verdi.

YERALTI'NIN SENARİSTİ KİM?

Son günlerde sosyal medyada yer alan iddialara göre Yeraltı'nın yeni senaristi Melis Civelek olduğu öğrenildi. Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristi olduğu bilgisi ise henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yeraltı dizisinin senaristliğini Berna Aruz ve Raci Şaşmaz yapıyor.