Filistin asıllı Bella Hadid ve Gigi Hadid'ten dudak uçuklatan bağış!

01 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:21

Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşler Filistin'e destek vermek için birlikte hareket etti. Filistin asıllı kız kardeşler İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım karşısında Filistin'e olan desteklerini her zaman dile getirdi. İki isim şimdi ise yaptıkları bağışla konuşuldu.

HADID KARDEŞLERDEN FİLİSTİN'E BAĞIŞ

Dünyaca ünlü kız kardeşler Bella ve Gigi Hadid, Filistin'e toplu olarak 1 milyon dolar bağış yaptı. Bu miktar, çocuklara ve ailelere odaklanan dört kuruluş arasında eşit olarak dağıtılacak.

BELLA HADID KIYAFETİYLE CANNES'A DAMGA VURMUŞTU

Filistin'e desteğini her yerde dile getiren Bella Hadid, geçtiğimiz hafta yapılan Cannes Film Festivali'ne giydiği kıyafetle damga vurmuştu. Cannes Film Festivali'nde Michael Hussey tarafından tasarlanan Filistin'in sembolü olan kefiye bir elbise tercih eden Bella Hadid günlerce konuşulmuştu.