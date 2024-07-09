Filiz Akın sevenlerini üzdü! Doktoru bir yasak daha getirdi

09 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:07

Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, tedavisi sonrası kulağında çıkan tümör nedeniyle bir dizi ameliyat olmuştu. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Filiz Akın, son paylaşımında doktorunun kendisine getirdiği yasaklardan bahsetti.

FİLİZ AKIN'A DOKTORUNDAN BİR YASAK DAHA

Tedavisi devam eden Filiz Akın'ın doktoru yaz aylarında denize girmesini yasakladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi Son ilaç bitince Eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah !… Geçen senelerden bir #tbt ile olabileceği kadar iyi bir #haftasonu diliyorum hepimize" sözleriyle gönderi paylaştı.