Filiz Akın son paylaşımıyla korkuttu! Yakınları hastaneye koştu

02 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:26

Türk sinemasının önemli isimlerin biri olan Filiz Akın, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşan Filiz Akın, sevenlerini korkuttu.

Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın​, tedavisi sonrası kulağında çıkan tümör nedeniyle tedaviye başlamıştı. Filiz Akın​ son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu. FİLİZ AKIN'IN SON PAYLAŞIMI KORKUTTU Kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süredir ilaç tedavisi gören Filiz Akın, bugün yine hastaneye kaldırıldı. Oksijen maskesiyle hastane​ odasından paylaşım yapan Filiz Akın, sevenlerini endişelendirdi. Paylaşım kısa süre sonra silinirken, oyuncuya yorum yağdı. Filiz Akın'ın Bodrum​'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Ünlü ismin başta oğlu İlker İnanoğlu​ olmak üzere sevenleri hastaneye koştu.