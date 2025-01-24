Filiz Akın'ın öldüğü iddialarına oyuncu Selma Güneri isyan etti

24 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:28

Bodrum'daki evinde fenalaşarak İstanbul'a nakledilen Filiz Akın'ın tedavisi devam ediyor. Sosyal medyada "Filiz Akın öldü" iddialarının ortaya çıkmasının ardından Yeşilçam oyuncusu Selma Güneri isyan etti.

Kulağının üst kısmında kanserli doku nedeniyle uzun süredir tedavi olan Filiz Akın​, zatürre​ ve bazı enfeksiyon sebebiyle Bodrum​'da tedaviye başlamıştı. 14 Ocak'ta evinde fenalaşan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Filiz Akın'ın öldüğüne dair haberlerin sosyal medyada dolaşmasına da tepki gösteren Yeşilçam oyuncusu Selma Güneri, "Bu hastalıkla çok üzüntü çekti" dedi.

SELAM GÜNERİ, FİLİZ AKIN HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE SİTEM ETTİ

Usta oyuncu Filiz Akın'ın tedavisi devam ederken, sosyal medyada 'öldü' haberlerinin çıkmasına oyuncunun yakınları da isyan etti. Filiz Akın hakkında sosyal medyada 'öldü' haberlerinin dolandığını duyan Yeşilçam oyuncusu Selma Güneri, "Bunu yapmasınlar, Filiz çok uğraştı bu hastalıkla çok üzüntü çekti inşallah iyi haberlerini alırız. Böyle asılsız haberler yaparak ailesini, sevenlerini bizleri üzmesinler rica ediyorum" diyerek sitem etti.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, yakın arkadaşı Filiz Akın'a acil şifalar dilerken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Canımın içi. En sevdiğim. Geçmiş bitmiş olacak. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Eminim. Lütfen..." notunu düştü.