Filiz Akın'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden başsağlığı mesajları

Uzun süredir kanserle mücadele eden Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Filiz Akın'ın vefat haberi sanat dünyasını da derinden üzdü. Ünlü isimler sosyal medya hesabından Filiz Akın'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajlarını iletti.

İlker İnanoğlu

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu, "İYİKİ BENİM ANNEM OLMUŞSUN SENİ ÇOK SEVİYORUM" dedi.

Nebahat Çehre

"Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor 🥲 Güle güle güzeller güzeli arkadaşım ❤️ Seni seviyorum"

Hülya Koçyiğit

"Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah… Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak… Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin.

Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun"

Acun Ilıcalı

"Değerli sanatçımız Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Seda Sayan

"Güle güle Filiz Akın. Mekanın cennet olsun. Başın sağolsun İlker inanoğlu"

Hatice Şendil

"Çok üzgünüm hepimizin başı sağolsun. Filiz Hanım'a veda etmek çok zor. Büyük bir değeri kaybettik. Nurlar içinde uyusun"