'Filozof Atakan' yıllar sonra ortaya çıktı! En büyük hayalini ve pişmanlığını açıkladı

03 Eylül 2024 00:05 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 00:26

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini bir kitapçıda anlatan ve sosyal medyada 'Filozof Atakan' ismiyle gündem olan Atakan Kayalar yıllar sonra ortaya çıktı. 15 yaşında ve 10. sınıf öğrencisi olan Kayalar, TGRT Haber'de Bugünden Yarına programına konuk oldu.

'FİLOZOF ATAKAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ...

Canlı yayında Yakup Sağlam'ın sorularını cevaplayan 'Filozof Atakan' en büyük hayalini açıkladı. Hayatında ciddi değişimler yaşandığını ifade eden Kayalar, akademisyen olmak istediğini şu sözlerle açıkladı:

"En büyük hayalim prestijli bir üniversitede akademisyen olmak. Akademik gelişimimi yurt dışında sürdürmek benim için iyi olabilir ama dışarı hayranlığım da yok. Sayısal ve fizik alanında ilerlemek istiyorum. Derslerimde başarılıyım. Şu anda haftada 1-2 kitap okuyorum, derslere daha fazla önem veriyorum. Saat 8.00 gibi uyanıyorum, ilgilendiğim konularda araştırmalar yapıyorum ve akşam da buna devam ediyorum. Santranç oynamaya devam ediyorum."

"ANNEMLE KONUŞMAMDA BİR TALİHSİZLİK OLDU"

Sosyal medyada ünlü olmasının ardından annesi ile yaptığı bir konuşması eleştirilen Filozof Atakan, "Şöhret hayatımı pek etkilemedi ama etkilediyse bile olumlu yönde etkiledi. Genel olarak kendi hayatımla ilgileniyorum, çok fazla arkadaşım yok ve bu hayatımdan memnunum. Annemle konuşmamda bir talihsizlik oldu, kesinlikle böyle olmasını istemezdim." dedi.

FİLAZOF ATAKAN: ŞIMARIK YETİŞTİRİLDİM

Türkiye'nin iyi bir potansiyeli olduğunu ifade eden Kayalar, annesi tarafından şımarık yetiştirildiğini de itiraf etti. Şımarık yetiştirilmeseydi potansiyelinin daha iyi ortaya çıkarabileceğini öne süren Kayalar sözlerini şöyle tamamladı:

"Anneme şımarık yetiştirildiğimi söyledim ve bunu olumsuz etkiledi. Bunlara rağmen annemle olan ilişkin iyi. Eskiden şımarık olmayan biri olarak büyüseydim gerçek potansiyelim ortaya çıkabilirdi. Ben Türkiye'nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de üstünde durduğu eğitimin de önemli olacağını düşünüyorum. Yakın zamanda sosyal medyada içerikler üreteceğim."