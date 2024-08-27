Filtreyi abartan Sevim Emre, sosyal medyanın diline düştü

27 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:48

1963 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda Orhan Gencebay'ın eşi olan 80 yaşındaki Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Son olarak photoshoplu fotoğrafıyla adeta 20 yaşında gözüken Sevim Emre, sosyal medyanın diline düştü.

SEVİM EMRE, YİNE FİLTREYİ ABARTTI

80 yaşındaki Sevim Emre, son paylaşımıyla Photoshop'u abarttı. Adeta 20 yaşına dönen Sevim Emre'ye sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medyadan "Sevim Emre'ye ne olmuş", "Sevim Emre 20 yaşına dönmüş" gibi yorumlar yağdı.

Estetik yaptırdığı iddiaları hakkında da açıklama yapan Sevim Emre, "Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız." demişti.