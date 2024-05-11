Finale saatler kala Joost Klein Eurovision'dan diskalifiye edildi

11 May 2024 16:29 - Güncelleme : 11 May 2024 16:29

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, finale saatler kalan yarışmadan men edildi. Kararın gerekçesi olarak; Klein'ın bir ekip üyesine davranışının "yarışma kurallarını ihlal etmesi" gösterildi.

JOOST KLEIN EUROVISION'DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyeninperşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

BASIN TOPLANTISINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Final öncesi düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusuna İsveçli sunucu Jovan Radomir Golan'a, "Soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemişti. Diskalifiye edilen Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.