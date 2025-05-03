Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi

Oyuncu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile sade bir törenle evlendi. Son olarak Piyasa dizisinde rol alan Fırat Altunmeşe'nin sürpriz nikahına yakın dostları katıldı.