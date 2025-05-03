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 | Dilek Ulusan

Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi

Oyuncu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile sade bir törenle evlendi. Son olarak Piyasa dizisinde rol alan Fırat Altunmeşe'nin sürpriz nikahına yakın dostları katıldı.

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Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 17:18

Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi. Altunmeşe, sevgilisi Gizem Öztüre ile evlendiğini duyurdu.

FIRAT ALTUNMEŞE İLE GİZEM ÖZTÜRE EVLENDİ

Kaçak Gelinler, Aslan Ailem, Bahar ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol alan Fırat Altunmeşe, 2 yıldır birlikte olduğu Gizem Öztüre ile evlendi.

Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi

Fırat Altunmeşe, çekilen kareleri sosyal medyada hesaplarından yayımladı. Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal, Hayal Köseoğlu ve Ece Ceşmioğlu gibi isimler Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.

Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi
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Sıkça Sorulan Sorular

FIRAT ALTUNMEŞE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan Fırat Altunmeşe, Türk oyuncudur. İlk olarak 2013 yılında Vicdan yapımında rol alan oyuncu, Hesapta Aşk filmi ile de sinemaya adım attı.
ETİKETLER
#evlilik
#düğün
#bahar
#Fırat Altunmeşe
#Gizem Öztüre
#Türk Oyuncu
#Kaçak Gelinler
#Mucize Doktor
#Magazin
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