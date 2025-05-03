Fırat Altunmeşe, evlendi! Sürpriz nikahtan ilk kare geldi

İstanbul
Oyuncu Fırat Altunmeşe, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Öztüre ile sade bir törenle evlendi. Son olarak Piyasa dizisinde rol alan Fırat Altunmeşe'nin sürpriz nikahına yakın dostları katıldı.
Müzisyen İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe'den sürpriz bir haber geldi. Altunmeşe, sevgilisi Gizem Öztüre ile evlendiğini duyurdu.
Kaçak Gelinler, Aslan Ailem, Bahar ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol alan Fırat Altunmeşe, 2 yıldır birlikte olduğu Gizem Öztüre ile evlendi.
Fırat Altunmeşe, çekilen kareleri sosyal medyada hesaplarından yayımladı. Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal, Hayal Köseoğlu ve Ece Ceşmioğlu gibi isimler Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.