Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nde iş adamı, Nişantaşı'nda mahallenin çocuğu

01 Ekim 2024 16:06 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:07

Kızılcık Şerbeti dizisine Cemal karakteriyle dahil olan Fırat Çelik, mahallesinde dönerciden çıkarken görüntülendi. Mütevazi tavırlarıyla takdir toplayan Fırat Çelik, motosikletine binip evinin yolunu tuttu.

Başrolünde Evrim Alasya​, Sıla Türkoğlu​ ve Barış Kılıç​'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisine bu sezon dahil olan Fırat Çelik, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oynadığı rolün tam tersi bir görüntüyle görüntülenen Fırat Çelik, çevresiyle olan ilişkisiyle de beğeni topladı.

FIRAT ÇELİK, TAKDİR TOPLADI

Kızılcık Şerbeti ile ekrana geri dönen Fırat Çelik, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dönerciden çıkarken görüntülenen Fırat Çelik, tüm esnafla sohbet ettikten sonra motosikletine binip evinin yolunu tuttu. Mütevazi haliyle dikkat çeken Fırat Çelik, yorum yağmuruna tutuldu.

FIRAT ÇELİK, YALI ÇAPKINI SONRASI KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın arkadaşı Cemal karakteriyle diziye dahil oldu. Dizide zengin iş adamı karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Fırat Çelik'i sokakta görenler bir hayli şaşkınlık yaşadı.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

25 Mart 1981, Almanya doğumlu Fırat Çelik, Uzun yıllar Fransa'da yaşayan Fırat Çelik, tiyatro ile oyunculuğa başladı. Türk televizyonlarında ilk kez Kış Masalı yapımıyla yer alan oyuncu, peş peşe Fatmagül'ün Suçu Ne?, 20 Dakika ve Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol aldı.