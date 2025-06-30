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 | Suat Vilgen

Fıs Fıs İsmail bu kez yüzleri güldürdü! Sağlık sorunları geride kaldı

Geçirdiği aort damarı tıkanıklığı nedeniyle açık kalp ameliyatı geçirdikten sonra sağlığına kavuşan "Fıs Fıs İsmail" lakaplı oyuncu Süleyman Yağcı, bu kez gülümseten bir videoyla gündeme oturdu.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 12:58

"Çocuklar Duymasın" isimli fenomen dizide canlandırdığı “Fıs Fıs İsmail” karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Süleyman Yağcı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Aort damarında yaşadığı tıkanıklık nedeniyle açık kalp ameliyatı geçiren ve hayranlarını endişelendiren Yağcı, zorlu süreci geride bırakarak sağlığına kavuştu.

MEŞHUR FIS FIS DEVREDE

Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından sosyal medyada yeniden görünmeye başlayan Yağcı, bu kez eğlenceli bir video ile gündeme geldi. Ünlü YouTuber Gökhan Akkuş’un “Level and Travel” adlı kanalına konuk olan oyuncu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Videoda, Akkuş'un “nazar değdi” diyerek işlerinin ters gitmesinden yakınması üzerine devreye giren “Fıs Fıs İsmail”, meşhur ağız spreyini bu kez Akkuş’un ağzına sıkarak muziplik yaptı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenleri tebessüm ettirdi.

ETİKETLER
#tiktok
#ameliyat
#sağlık
#çocuklar duymasın
#Fıs Fıs İsmail
#Süleyman yağcı
#Süleyman Yağcı
#Fıs Fıs İsmail
#Gökhan Akkuş
#Magazin
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