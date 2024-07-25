Foşur foşur lakaplı Cem Özkök reklam yaptı, 500 bin TL ceza yedi!

25 Temmuz 2024 17:17 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:17

Sosyal medyada paylaştığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, 'Gizli reklam' yaptığı gerekçesiyle 500 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kendi markasını yayınlayan Cem Özkök, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

CEM ÖZKÖK KENDİ MARKASINI PAYLAŞTI, CEZA YEDİ

Cem Özkök, kendi çıkardığı markanın lavanta yağını sosyal medya hesabından paylaşınca ceza yedi. Ticaret Bakanlığı, yasal düzenlemelere aykırı olarak hareket ettiği gerekçesiyle Özkök'e 500.000 TL ceza kesti. Sosyal medya hesabından duruma sitem eden Özkök, "Bu duruma hakkımı helal etmiyorum" dedi. Kendi markası olduğunu altını çizen ünlü fenomen Cem Özkök, "Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı, süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer..." dedi.

CEM ÖZKÖK KİMDİR?

İlk olarak yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan Cem Özkök, ayrıca sağlıklı beslenme ve yaşam konularında da tavsiyeler veriyor. Tiktok ve instagram'dan paylaşımlar yapan Cem Özkök, dip köşe yaptığı temizlikle popülerlik kazanmıştır. Özellikle ev hanımları, kendisinin sıkı takipçisi haline gelen Özkök, 3,6 milyon takipçiye sahip.