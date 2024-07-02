Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry’nin serveti ortaya çıktı!

02 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:50

Malibu'daki evindeki jakuzide ölü bulunan oyuncu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yüksek dozda ketamin kullandığı açıklanmıştı. Soruşturma devam ederken 54 yaşındaki oyuncunun serveti de gün yüzüne çıktı.

MATTHEW PERRY'NİN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Mirror'ın haberine göre, dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry'nin serveti ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, oyuncunun toplam serveti 1,5 milyon dolar. Oyuncu Perry, ölümünden önce Woody Allen'ın Annie Hall filmindeki karakterinden esinlenerek "Alvy Singer Living Trust"ı kurmuştu.

MATTHEW PERRY'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİRÇOK KİŞİ YARGILANABİLİR

People dergisinin haberine göre, bir kolluk kuvveti soruşturma kaynağı, Perry’nin ketamin nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturmanın “sonuna yaklaştığını” ve polisin “birden fazla kişinin” suçlanması gerektiğine inandığını iddia etti.