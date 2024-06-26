Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Birçok kişi sorgulanacak

26 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:45

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Courteney Cox gibi isimlerin bulunduğu Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, geçtiğimiz ekim ayında evindeki jakuzide ölü olarak bulunmuştu. 54 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

MATTHEW PERRY'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİRÇOK KİŞİ YARGILANABİLİR

People dergisinin haberine göre, bir kolluk kuvveti soruşturma kaynağı, Perry’nin ketamin nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturmanın “sonuna yaklaştığını” ve polisin “birden fazla kişinin” suçlanması gerektiğine inandığını iddia etti.

OTOPSİ RAPORUNDA 'KETAMİNİN AKUT ETKİLERİ' ORTAYA ÇIKMIŞTI

Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza olarak nitelendirilen raporda, kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi.