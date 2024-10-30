Friends oyuncusu Teri Garr, hayatını kaybetti

30 Ekim 2024 17:31 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:32

Friends dizisinde "Phoebe" karakterinin annesini oynayan oyuncu Teri Garr hayatını kaybetti. 79 yaşındaki oyuncu Teri Garr'ın bir süredir MS hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

"Tootsie" ve "Young Frankenstein" filmleriyle tanınan Teri Garr hayatını kaybetti. Friends dizisinde "Phoebe" karakterinin annesini oynayan oyuncu Teri Garr'ın 79 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

FRIENDS DİZİSİ OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

AP'nin haberine göre, usta oyuncu MS hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. 2022 yılında MS teşhisinden bahseden oyuncu "Bu konuda çok fazla bilgi yok. Ve birçok insan bunun o kadar da kötü olmadığını bilmiyor. Yani, hayatıma devam ediyorum" demişti.