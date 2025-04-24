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 | Dilek Ulusan

Fulya Zenginer, İstanbul depreminde yaşadıklarını anlattı: Deli gömleğine yaklaştım

Oyuncu ve fenomen Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 şiddetinde meydana gelen depreme canlı yayında yakalanmıştı. O anları sosyal medya hesbından paylaşan Fulya Zenginer, bugün ise videonun dışında neler yaşadığını anlattı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 17:13

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme ve Tövbeler Tövbesi gibi dizilerde rol alan Fulya Zenginer, son yıllarda oyunculuğu bırakıp fenomen olarak hayatına devam ediyor. Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremlere canlı yayında yakalandı. Bugün ise Zenginer, oğluyla yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

FULYA ZENGİNER'İN KORKU DOLU ANLARI

Depreme canlı yayında yakalanan Fulya Zenginer, bugün ise kamera arkasında yaşadıklarını anlattı. Oğlunu bulana kadar çok kötü olduğunu belirten Zenginer, "Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm Milan nerede dedim o da donup kalmış cevap veremedi. Teras kapısının açık olduğunu gören ben orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz. Sonra terasa fırladım hiç bir şeyden haberleri yok oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım yani dün. Şaka bir yana çok şükür kimseye bir şey olmadı. " dedi.

Fulya Zenginer, İstanbul depreminde yaşadıklarını anlattı: Deli gömleğine yaklaştım

Fulya Zenginer depremi hissettiği an oğlunun odasına koştu. O anları paylaşan Fulya Zenginer, "Oyuncu Fulya Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" diyerek o anları paylaştı ve "Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" notunu düştü.

Fulya Zenginer, İstanbul depreminde yaşadıklarını anlattı: Deli gömleğine yaklaştım
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Sıkça Sorulan Sorular

FULYA ZENGİNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
21 Temmuz 1989 doğumlu Fulya Zenginer, İlk uzun soluklu oyunculuk tecrübesini İki Aile dizisiyle yaşadı. Küçük Kadınlar, Sağ Salim ve Benim İçin Üzülme dizilerinde de rol aldı.
ETİKETLER
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#İstanbul Depremi
#Deprem Anları
#Magazin
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