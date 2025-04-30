Fulya Zenginer takipçilerine ateş püskürdü: Bu duyguya karşıyım

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme ve Tövbeler Tövbesi gibi yapımlarda rol alan Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan depreme canlı yayındayken denk gelmiş ve büyük korku yaşamıştı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer'e binlerce yorum yağmıştı. Son olarak temizlik yaptığı anları paylaşan Zenginer, gelen eleştirilere cevap verdi.

FULYA ZENGİNER'DEN GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Fulya Zenginer kendi evini temizlerken çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer paylaşımına gelen tepkilere öfke kustu. Ev temizliği yaptığı anları peş peşe paylaşan Fulya Zenginer, "Yeni ev temizliği. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaptığım ya da kendi işim için çoook çalıştığım bi an paylaşsam ‘sen neden yapıyorsun?’ tepkileri alıyorum. Baskalari yapsin, calisanlarin vs…. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Sosyal medyanın özelliklede genç insanlarda oluşturduğu "emeksiz kazanım’ güzeldir , mümkündür, hakkındır etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek , elde etmek , elde ettiklerini parlatmak en güzeli" yorumunu yaptı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANMIŞTI

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer, canlı yayındayken 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine canlı yayında yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" dedi.