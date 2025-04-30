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 | Dilek Ulusan

Fulya Zenginer takipçilerine ateş püskürdü: Bu duyguya karşıyım

Oyuncu Fulya Zenginer, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde. Evini temizlediği anları paylaşan ve eleştiri alan Fulya Zenginer, takipçilerine sert çıktı.

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Fulya Zenginer takipçilerine ateş püskürdü: Bu duyguya karşıyım
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 15:27

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme ve Tövbeler Tövbesi gibi yapımlarda rol alan Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan depreme canlı yayındayken denk gelmiş ve büyük korku yaşamıştı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer'e binlerce yorum yağmıştı. Son olarak temizlik yaptığı anları paylaşan Zenginer, gelen eleştirilere cevap verdi.

FULYA ZENGİNER'DEN GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Fulya Zenginer kendi evini temizlerken çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zenginer paylaşımına gelen tepkilere öfke kustu. Ev temizliği yaptığı anları peş peşe paylaşan Fulya Zenginer, "Yeni ev temizliği. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaptığım ya da kendi işim için çoook çalıştığım bi an paylaşsam ‘sen neden yapıyorsun?’ tepkileri alıyorum. Baskalari yapsin, calisanlarin vs…. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Sosyal medyanın özelliklede genç insanlarda oluşturduğu "emeksiz kazanım’ güzeldir , mümkündür, hakkındır etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek , elde etmek , elde ettiklerini parlatmak en güzeli" yorumunu yaptı.

Fulya Zenginer takipçilerine ateş püskürdü: Bu duyguya karşıyım

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANMIŞTI

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer, canlı yayındayken 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine canlı yayında yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" dedi.

Fulya Zenginer takipçilerine ateş püskürdü: Bu duyguya karşıyım
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Sıkça Sorulan Sorular

FULYA ZENGİNER KİMİNLE EVLİ?
Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti, 2019 yılında evlendi ve 2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 23 Mayıs 2022 tarihinde Milan'ı kucaklarına alan çiftten Kuntay Tarık Evren, grafik sanatçısıdır.
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