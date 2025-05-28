Fulya Zenginer trafik kazası geçirdi: Adım çıkacaktı

Geçtiğimiz hafta video çekerken depreme yakalanan oyuncu Fulya Zenginer, bu sefer ise trafik kazası geçirdi. "Adım çıkacaktı arkadaşlar. Her video çektiğinde bir olay oluyor diyeceklerdi valla" diyen Fulya Zenginer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Küçük Kadınlar, Benim İçin Üzülme ve Tövbeler Tövbesi gibi dizilerde rol alan Fulya Zenginer, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem anına video çekerken yakalandı. Korku dolu anları kameraya yansıyan Fulya Zenginer, bu sefer ise trafik kazası geçirdi.

FULYA ZENGİNER TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Fulya Zenginer, İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrası yaşadıklarını paylaşarak, "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" notunu düştü.

Fulya Zenginer bu sefer ise trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zenginer "Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Adım çıkacaktı arkadaşlar. Her video çektiğinde bir olay oluyor diyeceklerdi valla. diyen oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya" diye konuştu.